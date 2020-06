Nello Musumeci ha dato comunicazioni sulla situazione finanziaria della Regione, così come era stato richiesto da Cgil, Cisl e Uil. Il presidente – con lui l’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao – ha comunicato ai sindacati di avere scritto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiedendo un intervento dello Stato.

L’obiettivo è spalmare in dieci anni il disavanzo da cui rientrare. Inoltre, a quanto si apprende da fonti sindacali, il governatore ha fatto sapere che questa settimana, forse già domani, la giunta si riunirà per affrontare la variazione di bilancio con cui bisognerà trovare 300 milioni di euro da qui a fine anno. Pochi i margini, qualcosa dovrebbe esserci sul fondo degli enti locali e del trasporto pubblico locale. I segretari, Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Claudio Barone, restano in attesa di aggiornamenti, aspettando le decisioni della giunta.

Aggiornamento 17/12

La giunta è convocata per oggi pomeriggio. Vanno reperiti trecento milioni o forse più. Anche le spese impegnate e non ancora liquidate possono essere riconsiderate per raggiungere l’obiettivo. Intanto, a Palermo si spera che venerdì il Consiglio dei ministri possa attivarsi con un intervento straordinario.