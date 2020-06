PALERMO – La Fondazione Donà dalle Rose per la salvaguardia del patrimonio storico materiale ed immateriale di Venezia e la promozione dell’arte in Italia ed all’estero sulla scorta dell’attività filantropica e di mecenatismo portata avanti, senza interruzione di sorta, nella contemporaneità degli esponenti della famiglia che via via da oltre settecento anni si sono succeduti con la propria progenitura, dando i natali a ben tre Dogi di Venezia, innumerevoli esponenti di spicco tra i Patrizi della Repubblica Serenissima di Venezia, membri del Grande Consiglio, le più alte cariche ecclesiastiche, ambascerie internazionali e cariche dello Stato, sino alla più recente creazione della città di Porto Rotondo, tra il 1960 ed il 1990.

A seguito dei recentissimi gravi eventi di esondazione della laguna veneta, oltre la normale soglia massima di tolleranza ossia 188/190 cm, si è fatta portavoce in Italia e nel mondo, grazie ai membri e componenti dell’omonima famiglia, della gravità della situazione e del pericolo che la città ed il patrimonio custodito in Venezia venga lentamente eroso e irreversibilmente perso se non vengono messe in piazza serie misure drastiche di prevenzione, restauro e messa in sicurezza.

Nel medesimo quartiere ove ha sede la Fondazione, si erge una delle più note chiese del rinascimento veneziano che presenta delle caratteristiche uniche per il suo genere che, allo stesso tempo, ahimè la rendono più fragile di altre e per la quale è necessario agire quanto prima, onde evitare aggravamenti ancor più difficili da gestire in termini di economicità e di progettazione del restauro: la Chiesa Santa Maria dei Miracoli.

La Fondazione ha quindi deciso di rinunciare ai profitti del musical Judas the Guess, in cartellone da tempo tra le attività musicali del The Brass Group a Palermo presso il Regio Teatro Santa Cecilia, diretto dal regista Sasà Neri con il Teatro degli Esoscheletri di Messina adattamento ed in parte tratto dall’omonimo manoscritto della presidente della Fondazione Chiara Modìca Donà dalle Rose Judas the guess: il processo dell’umanità, e di devolvere il ricavato della vendita dei biglietti ad un progetto puntuale di restauro interventivo della Chiesa dei Miracoli e di una Sinagoga di Venezia.

Il primo dicembre 2019 ben quaranta artisti professionisti del Teatro degli Esoscheletri hanno rappresentato l’opera Judas the Guess: il processo dell’umanità, davanti al pubblico palermitano dopo l’incredibile successo di pubblico e di botteghino raggiunto durante tutto il 2018 ed il 2019 con le opere dell’artista Rosa Mundi come quinte della scenografia e l’opera pittorica site specific dell’artista Solveig Cogliani in scena, al teatro di Tindari con ben due repliche tutte esaurite, al parco archeologico di Selinunte a Castelvetrano, al parco del Lilibeo a Marsala, al teatro di Messina ed ad Amelia, in Umbria nel settecentesco teatro dell’architetto che progettò lo storico Teatro della Fenice di Venezia. L’evento fu ripreso da Rai 1 e da Rai Vaticano e messo in onda a Pasqua del 2019. Per la replica de 1 dicembre 2019 a Palermo, il regista- drammaturgo, la scrittrice-sceneggiatrice, la scenografa, il coreografo, l’addetto alla musica e gli artisti hanno devoluto tutto il loro lavoro alla causa.

La Fondazione Donà dalle Rose oltre allo spettacolo Judas the guess ha promosso, presso gli artisti BIAS 2016 e 2018 (www.bias.insitute) e non, un appello a donare alcune loro opere autentiche per porre in essere un’asta di beneficenza il cui intero ricavato andrà completamente a favore della medesima causa, ossia il restauro della Chiesa di Santa Maria dei Miracoli.

Le opere sono esposte, sin dal 1 dicembre 2019, presso il centro di ricerca del The Brass Group al Regio teatro Santa Cecilia che gentilmente ospita la mostra pre-vendita ad incanto e che è visitabile negli orari di apertura sino a domenica 15 dicembre 2019 grazie all’ospitalità della Fondazione The Brass Group.

Il 16 dicembre 2019 alle ore 20,30 l’asta verrà battuta da Michele Trionfante a Palazzo Gaetani dei Principi di Bastiglia (già Palazzo Imperatore) in via Vittorio Emanuele 484, ospiti dei Conti Francesco e Chiara Donà dalle Rose. Coloro che non potranno presenziare all’evento e vorranno partecipare alla raccolta fondi potranno inviare la loro offerta via mail sino alle 13,00 del 16 dicembre 2019 compilando debitamente il modulo di partecipazione, il lotto individuato e sub-astato e la cifra massima di aggiudicazione, nonché le modalità ed i tempi di pagamento che non potranno superare le 24 ore successive alla chiusura dell’asta.

Coloro che invece vorranno partecipare attivamente all’asta dovranno recarsi nel luogo dell’asta entro le 20,30 di lunedì 16 dicembre 2019 in via Vittorio Emanuele 484 a Palermo.