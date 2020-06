PALERMO – Una mattina all’insegna della solidarietà con una iniziativa della polizia per i bambini della zona dell’Albergheria, in vista delle festività di Natale. Domani, martedì 16 dicembre, un gruppo di circa 300 studenti di diverse fasce d’età provenienti dall’istituto comprensivo statale “Nuccio-Verga” e delle associazioni “Giardino delle Idee” e “Parco del Sole”, accompagnati da agenti di polizia in uniforme, raggiungeranno in corteo, attraverso il centralissimo corso Vittorio Emanuele, la sede della Questura. Qui i bambini riceveranno piccoli omaggi, di classe ed individuali, acquistati con fondi raccolti attraverso donazioni spontanee da parte dei poliziotti palermitani. In Questura, a ricevere i bambini, ci sarà Babbo Natale a bordo della sua slitta. Insieme a lui gli zampognari, con canti natalizi e spettacoli d’animazione del mago Molla. “Così avviciniamo i cittadini alle istituzioni – spiegano dalla questura – e promuoviamo i valori di legalità e giustizia in particolare tra gli adolescenti. L’evento che si concluderà con l’immancabile taglio del panettone e lo scambio di auguri, che sarà visibile anche sulla pagina Facebook della Questura.