Famiglia trovata senza vita

LABICO (ROMA) – Un’intera famiglia è stata rinvenuta senza vita in un appartamento di via Fioramonti, nel Comune di Labico, in provincia di Roma. Il ritrovamento dei vigili del fuoco intorno alle 12: in casa giacevano un uomo di 38 anni, una donna di 26 e la sua bimba di pochi mesi, tutti originari della Nuova Guinea. Il Messaggero scrive che l’intervento è avvenuto su segnalazione della proprietaria, preoccupata perché non li vedeva da tempo, e che secondo gli inquirenti la morte sarebbe avvenuta almeno un paio di giorni fa.

Il primo sospetto dei vigili del fuoco è ricaduto sulla possibile inalazione monossido di carbonio: sul posto è stato inviato il mezzo di soccorso di primo intervento normalmente utilizzato in caso di pericolo per sostanze chimiche o nocive. A provocare la morte della famiglia sarebbe stato proprio il monossido di carbonio fuoriuscito da un secchio in metallo utilizzato per riscaldare la legna.

Sul tema interviene anche l’account Twitter ufficiale dei vigili del fuoco, che avvisa: “Ricordiamoci sempre che il CO è un gas letale, riconoscibile da questi sintomi: mal di testa, nausea, affanno, collasso, vertigini, perdita di conoscenza”.