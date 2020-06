PALERMO – Tutti assolti sia per la presunta violenza sessuale, sia per la rissa che ne scaturì. Non ci sono colpevoli perché il racconto della presunta giovane vittima non è stato ritenuto credibile e perché non è stato possibile ricostruire cosa avvenne in quel giorno di agosto del 2015 in via Mozambico.

Una ragazzina raccontò alla nonna di essere andata a casa di un vicino, Salvatore Lo Piccolo, che l’aveva attirata con una scusa. Qui l’uomo avrebbe tentato di palpeggiarle il seno, in presenza della sorellina più piccola. La bimba sarebbe scappata. La madre e la nonna della piccola, appresa la notizia, andarono sotto l’abitazione di Lo Piccolo. Presto giunse anche il nipote. Si accese un parapiglia. Si scontrarono i due nuclei familiari. In soccorso di Lo Piccolo intervennero il figli Sonia e Vincenzo e la moglie Joan Dos Santos.

Le dichiarazioni della presunta vittima, però, non hanno retto al vaglio della seconda sezione del Tribunale. Prima disse che Lo Piccolo l’aveva invitata in casa per darle una pianta. Poi cambiò idea: l’uomo voleva offrirle delle caramelle. Raccontò della presenza di un amico-testimone, anche lui minorenne, mai identificato. È emerso che la minorenne aveva un rapporto conflittuale con i genitori che potrebbe averla spinta ad inventare una storia per attirare la loro attenzione.

Un perito nominato dal Tribunale non ha riscontato traumi nella bambina. Da qui l’assoluzione piena di Salvatore Lo Piccolo, difeso dall’avvocato Salvatore Ferrante, per il quale l’accusa aveva chiesto sette anni di carcere. Non ha retto neppure l’ipotesi della rissa, contestata a tutti gli altri imputati. I parenti della ragazzina erano difesi dall’avvocato Salvatore Agrò. Rissa o linciaggio?: I poliziotti intervennero sul posto quando non era più possibile ricostruire tutti i fatti. Resta lo scontro fra i due nuclei familiari.