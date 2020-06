PALERMO – Ha tentato di farla franca con un maxi bottino dal valore di 5 mila euro, ma le telecamere l’hanno incastrato. Finisce in manette Nicola Albamonte, 52enne pregiudicato del quartiere villaggio Santa Rosalia, presunto autore di una rapina messa a segno lo scorso luglio nella zona di Corso Calatafimi. Nel mirino era finita una professionista palermitana, a cui l’uomo aveva rubato un prezioso orologio.

I poliziotti del commissariato “Porta Nuova”, hanno svolto le indagini coordinati dalla Procura di Palermo e raccolto i riscontri che hanno condotto all’individuazione dell’uomo, che era entrato in azione in via Platania.

A rivelarsi fondamentali, le immagini delle telecamere dei negozi che si trovano nella zona, che hanno immortalato i movimenti del 52enne: l’uomo, a bordo di uno scooter, aveva seguito la vittima che era alla guida di un’auto. Una volta scesa dal mezzo è poi tornata dopo cinquanta minuti: lui è rimasto in attesa, aspettando il momento giusto per colpire e fuggire col bottino.

La donna, infatti, era appena entrata nell’abitacolo della sua auto. L’uomo le si era avvicinato e senza tanti giri di parole le aveva bloccato il polso strappandole il Rolex e impossessandosi dei soldi che aveva addosso.