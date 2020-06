PALERMO – Reinventarsi muratori, elettricisti o idraulici. Apprendere un mestiere e trovare un impiego stabile. Una seconda possibilità per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti detenuti. Grazie all’attività di formazione e di tirocini sarà più facile il reinserimento lavorativo delle persone che stanno scontando la loro pena al carcere Pagliarelli di Palermo. Il progetto “Avviso 10/2016 – Costruisci il tuo futuro” è attuato dal Panormedil-Cpt, l’ente unico per la sicurezza e formazione nell’edilizia. Si tratta di un intervento realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal programma operativo Regionale Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo sociale europeo.

L’ente bilaterale presieduto da Mario Puglisi, vicepresidente Pasqualino De Vardo, lo ha realizzato in associazione con E.N.G.I.M. Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo e Ance Palermo Associazione Nazionale Costruttori Edili di Palermo: l’obiettivo è quello di affermare il principio del fine rieducativo della pena e di offrire una reale ‘seconda possibilità’ alle persone che si trovano in regime di detenzione ordinario o in regime alternativo alla detenzione. Il progetto prevede la realizzazione di cinque corsi di formazione. Attualmente sono in fase di svolgimento due corsi per operatore edile in due diversi reparti, oltre la selezione dei partecipanti che vede coinvolti 120 detenuti. Il carcere diventa così non solo il luogo in cui scontare una pena ma anche il punto di partenza per una nuova vita. E niente può agevolare un percorso di questo tipo come il reinserimento nel mondo del lavoro. In questi giorni, i docenti del Panormedil-Cpt hanno anche celebrato un piccolo momento conviviale con i detenuto nei due reparti coinvolti dal progetto.