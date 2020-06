PALERMO – Un Tir carico di bottiglie di vino è andato i fiamme sull’autostrada Palermo-Catania nei pressi della zona di Polizzi Generosa. A provocare il rogo pare sia stata l’esplosione di uno pneumatico. Qualche scintilla è finita sul telone che è andato in fiamme e ha avvolto le scatole di cartone. Notevoli i danni. I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore per spegnere le fiamme. Durante le fasi dell’intervento il traffico nella zona è andato a rilento. (ANSA).

