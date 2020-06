Morti in poche ore Salvatore Lupo, condannato in primo grado, e un uomo che avrebbe ucciso la zia

PALERMO – Due decessi in carcere nel giro di poche ore nel carcere di Frosinone. Una macabra coincidenza o un giallo? Al momento nulla fa propendere per la secondo ipotesi anche se ci sono delle indagini in corso.

Lunedì mattina è morto Salvatore Lupo, 31 anni, condannato in primo grado perché avrebbe fatto parte della famiglia mafiosa di Monreale, in provincia di Palermo. Alle 17 la seconda vittima: Onofrio Cavallo di 51 anni. I referti parlano di cause naturali. Sulla morte di Lupo, colpito da un infarto, la procura di Frosinone ha aperto un’inchiesta e venerdì mattina sarà eseguita alla presenza di un perito di parte, come richiesto dagli avvocati Valentina Castellucci, Mauro Torti e Salvino Caputo a cui si sono rivolti i familiari di Lupo.

Cavallo, romani di 51 anni, stava scontando una condanna per l’omicidio della zia, avvenuto in un’abitazione della Capitale, in via Prenestina. Cavallo, che aveva difficoltà a deambulare, tanto da dovere ricorrere anche all’uso di una sedia a rotelle, disse ai carabinieri che uno slavo era entrato in casa, aveva ucciso la zia e lo aveva minacciato con un coltello, ferendolo alla mano. Infine aveva poi preso il denaro ed era fuggito via. Una tesi che non ha convito i giudici. Per capire cosa sia avvenuto in carcere si è attivato il legale di Cavallo, l’avvocato Fulvio Melillo.