Dito medio a Salvini

La foto che gira sul web parla già da sé: Matteo Salvini dorme in aereo, mentre alla sua sinistra la ragazza seduta accanto a lui esibisce il dito medio. A completare il selfie, una serie di cuoricini. Il post ha appunto fatto il giro dei social anche perché la giovane autrice ha taggato l’ex ministro, che non ha perso tempo a replicare.

“Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione”, ha twittato Salvini. Il leader della Lega ha ripreso il post senza coprire il volto della ragazza, che è stata subito riempita di insulti sui social; la scelta della giovane di oscurare il proprio profilo è arrivata troppo tardi, quando il web era già stracolmo di profili falsi col suo nome e la sua foto.