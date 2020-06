Raffica di irregolarità. In una enoteca sequestrate quattro slot machine non autorizzate.

PALERMO – Controlli a tutto spiano per contrastare l’abusivismo e le frodi in commercio. Dopo le ispezioni nel centro storico, è la volta della periferia, con il lavoro degli agenti del commissariato “Zisa – Borgo Nuovo” che insieme al Reparto prevenzione crimine, al personale dell’Asp e dei Monopoli di Stato e alla polizia municipale, sono entrati in azione in via Centuripe.

E’ stata individuato e sequestrato un locale fatiscente, aperto al pubblico senza alcuna autorizzazione. La ‘bettola’ era in pessime condizioni igienico-sanitarie e al titolare del locale abusivo sono state elevate sanzioni per un totale di ottomila euro. Ma non finisce qui, perché nel mirino è finita pure una enoteca di via Scimonelli, dove sono state sequestrate quattro “macchinette” attive: “Non erano in linea con i presupposti Aams, dalla quale risultavano scollegate – spiegano dalla questura -. E’ stata riscontrata anche l’assenza della tabella relativa agli avvisi sui rischi da ludopatia”.

Durante il controllo, sono state inoltre accertate, oltre a carenze igienico sanitarie, la presenza abusiva di un’insegna e di una tenda esterna; al proprietario dell’enoteca sono state elevate complessivamente sanzioni per un totale di 9mila euro. Il controllo integrato delle forze dell’ordine è poi proseguito su strada, con l’identificazione di oltre sessanta persone e multe per 1300 euro per la violazioni al Codice della strada. Due auto sono state sequestrate perché non erano assicurate e revisionate.