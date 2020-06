ISPICA (RAGUSA) – Un giovane di 21 anni di origini catanesi è stato denunciato per omicidio stradale aggravato dai carabinieri per aver investito ieri sera con un furgone nelle campagne di Ispica (Ragusa) un extracomunitario di 48 anni che è morto sul colpo. Il giovane è poi fuggito senza prestare soccorso ma si è poi consegnato ai carabinieri della locale stazione. E’ accaduto intorno alle 19 lungo la strada comunale Bufali – Marza. Il 21enne era alla guida di un furgone Iveco di proprietà della società per la quale lavora nel settore ortofrutticolo. Il giovane è stato anche sottoposto ad accertamenti sul tasso alcoolemico, che hanno dato esito negativo. La salma del bracciante agricolo è stata restituita ai familiari.(ANSA).