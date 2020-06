Tutti con un naso rosso per un sorriso condiviso. Il reparto Servizi magistratura e la sezione scorte dei carabinieri di Palermo in collaborazione con l’associazione “DONIAMO UN SORRISO (SMILE LIVE), il Mago Vilar hanno consegnato tanti doni ai piccoli pazienti ricoverati all’Ospedale dei bambini di Palermo. Per l’occasione hanno contribuito le mogli dei militari preparando dei deliziosi dolci e bevande, mentre I fiori di Lulù” ha donato alberelli di Natale per i bambini e i loro familiari.