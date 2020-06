PALERMO – Le vertenze in Sicilia sono state al centro del consiglio generale del sindacato Fisascat Cisl Palermo-Trapani E’ stato fatto il punto sulla chiusura dei 4 punti vendita Grandvision e dei 13 lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, sulla vertenza Meridi per i supermercati Fortè con oltre 500 lavoratori a rischio in tutta la Sicilia, l’hotel Dea nel quale sono a rischio 18 lavoratori, e poi la vertenza Auchan, gli ex Lsu con 1600 lavoratori in tutta la Sicilia e la Reset che vede interessati 1.382 lavoratori. “Sul tavolo ci cono tante, troppe vertenze – ha detto la segretaria Mimma Calabrò – per le quali c’è bisogno dell’impegno di tutti. Il lavoro è e resta una priorità. Bisogna difenderlo con i denti, coltivando ogni possibilità di dialogo con le aziende ma mantenendo un atteggiamento di fermezza e critica laddove fosse necessario”. (ANSA)