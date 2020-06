PALERMO – I problemi ai pendolari derivanti dallo spostamento del terminal bus romano da Tiburtina ad Anagnina con le conseguenti proteste da parte della Sicilia, la manovra finanziaria in discussione in Parlamento, le risorse per il fondo nazionale trasporti, il rinvio del taglio al rimborso delle accise sul carburante per gli autobus euro III e IV. Sono stati alcuni dei temi al centro di un incontro fra il vice Ministro Giancarlo Cancelleri ed una delegazione di Asstra, composta dal presidente nazionale Andrea Gibelli, dal direttore Emanuele Proia e dal componente di giunta nazionale e presidente dell’associazione trasporti Asstra Sicilia Claudio Iozzi.

Col vice ministro è stata analizzata la particolare criticità della situazione finanziaria del TPL siciliano, valutando la possibilità di un rientro del sistema all’interno del Fondo Nazionale Trasporti, rendendo così stabili e strutturali le risorse destinate alla Regione, rinviando comunque l’argomento ad un necessario confronto con la stessa. E’ stata anche l’occasione per ribadire l’impegno di Asstra per una graduale ed economicamente sostenibile transizione per la sostituzione degli autobus a gasolio con soluzioni innovative quali l’elettrico. Sulla vicenda della delocalizzazione dell’autostazione di Roma da Tiburtina ad Anagnina è stata manifestata la necessità di una sollecitazione del Ministero nei confronti del Comune di Roma affinché venga rivista la decisione, scongiurandone il trasferimento, in correlazione anche alle conseguenti pesanti ripercussioni in termini di sicurezza per l’esercizio delle autolinee. Sono stati affrontati i pesanti ritardi nelle erogazioni dei finanziamenti per il rinnovo del CCNL alle regioni a statuto speciale relativi ai bienni 2004/2005 e 2006/2007, ipotizzando la possibilità che gli stessi vengano erogati direttamente dal Ministero alle aziende. Alla fine soddisfazione è stata espressa dalla delegazione Asstra per l’accoglienza ricevuta e la grande attenzione dimostrata dal viceministro Cancelleri.