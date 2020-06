PALERMO – “Il fatto che le linee del sistema tram che portano a Bonagia e a Mondello e quella lungo il mare saranno finanziate nel 2020 con i fondi della legge 205/2017 per il sostegno del trasporto pubblico di massa è certamente una buona notizia per una mobilità moderna e per l’economia della nostra città”. Lo afferma il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi che continua: “ciò che però è necessario non perdere di vista è una visione di insieme del sistema della mobilità a Palermo. Per questo esortiamo l’Amministrazione comunale ad attuare una seria programmazione sia per quanto riguarda le manutenzioni generali delle strade sia per quanto concerne i parcheggi, la realizzazione dei quali è fondamentale per la fluidità del traffico al pari, a nostro avviso, del completamento del sistema tranviario”.