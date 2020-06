PALERMO – È stato trovato in possesso di 9,5 chili di hashish e così è finito agli arresti. Protagonista un 42enne di Palermo, M.R., che dovrà rispondere di detenzione di droga. La droga, suddivisa in panetti, è stata scoperta dai carabinieri del nucleo operativo di San Lorenzo, che hanno notato movimenti insoliti dell’uomo in un garage del quartiere Zisa facendo scattare la perquisizione. Trovati anche 56 grammi di cocaina e 1.145 euro. La droga e il denaro sono stati sequestrati.