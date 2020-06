PALERMO – I carabinieri hanno arrestato G.C, 28 anni, napoletano, per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto al porto di Palermo. L’uomo era arrivato a bordo di una nave partita da Napoli. Il controllo è stato eseguito dai carabinieri e dalla guardia di finanza. I militari hanno deciso di controllare la cabina di G.C. La perquisizione ha permesso di trovare due borsoni con 40 chilogrammi di hashish suddivisi in panetti da 100 grammi ciascuno. Lo stupefacente è stato sequestrato. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il 28enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

(ANSA).