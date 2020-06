PALERMO – Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli si è recata a Lampedusa per incontrare l’amministrazione e i rappresentanti delle forze dell’ordine. “È stato un incontro schietto e costruttivo, il ministro ha dimostrato grande attenzione per la nostra comunità e per i diversi temi che abbiamo affrontato”, dice il sindaco di Lampedusa Totò Martello.

“Con il ministro – aggiunge Martello – abbiamo discusso di molte questioni che stanno a cuore a questa amministrazione, rispetto alle quali ci aspettiamo risposte concrete: dalle calamità che riguardano i pescatori alle condizioni dell’impianto di depurazione dell’isola, dalla vicenda della sospensione delle tasse che si trascina ormai dal 2011, ai diversi aspetti legati all’accoglienza dei migranti, compresa la gestione delle imbarcazioni che stazionano nel nostro porto”. Il sindaco conclude: “Il ministro De Micheli è stato il primo esponente di questo governo a venire a Lampedusa dimostrando un’attenzione sincera verso la nostra isola, e la ringraziamo per la sua visita. Abbiamo avviato un dialogo importante che deve proseguire su questi binari”.(ANSA).