Strangolata dal marito

GLORIE DI BAGNACAVALLO (RAVENNA) – Avrebbe strangolato la moglie, poi avrebbe tentato di rianimarla e chiamato lui stesso i soccorsi. Questo, secondo gli inquirenti, è quanto successo la scorsa notte in una casa nell’isolata via Aguta al termine di una lite familiare. La vittima è Elisa Bravi, 31enne impiegata al Consorzio di autotrasportatori Consar di Ravenna; a ucciderla sarebbe stato il marito Riccardo Pondi, aspirante vigile del fuoco di 39 anni, arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

“Ho cercato di rianimarla – ha confessato Pondi, interrogato per quattro ore dal pm Lucrezia Ciriello nella caserma di Lugo -. Ho chiamato io le forze dell’ordine e i soccorsi”. Il Resto del Carlino scrive che, secondo fonti giudiziarie, l’uomo non riusciva a dormire e si è alzato più volte, suscitando le proteste della moglie. Una discussione apparentemente banale, al culmine della quale Pondi avrebbe strangolato la moglie a mani nude; la donna avrebbe anche provato a difendersi, come dimostrerebbero le ferite alla testa riportate dal marito e il suo sangue ritrovato sul pavimento di casa. Il 39enne ha chiamato i carabinieri e il 118, ma ogni tentativo di rianimare la giovane sono stati inutili; sul corpo verrà eseguita l’autopsia.

Il Comune di Ravenna ha espresso il suo cordoglio, rilanciando l’appello “di rivolgersi ai centri antiviolenza (1522 il numero unico nazionale che si può contattare ventiquattr’ore su ventiquattro). Proprio per dare parità di servizi a tutte le donne vittime di violenza della provincia di Ravenna – aggiunge l’amministrazione in una nota -, a discapito del Comune di residenza, è in essere un protocollo d’intesa grazie al quale ogni donna possa sentirsi accolta e protetta in ogni centro antiviolenza”.