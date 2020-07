“Voglio il buono spesa”

L'uomo entrato in azione è stato denunciato.

VITTORIA (RAGUSA) – Un vigile urbano è stato aggredito questa mattina mentre distribuiva i buoni spesa natalizi del Comune di Vittoria. I buoni non sono bastati per tutti ed una delle famiglie rimaste escluse ha reagito, protestando con forza. Uno dei componenti della famiglia ha aggredito il vigile che è stato medicato in ospedale: la prognosi è di sei giorni. L’aggressore è stato identificato e denunciato.