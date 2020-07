PALERMO – Sei mesi di carcere con la sospensione condizionale della pena. È la condanna inflitta dal giudice Elisabetta Stampacchia all’ex dirigente scolastica di Altofonte Irene Iannello.

Era imputata per falso ideologico perché dichiarò di non essere in alcuna situazione di incompatibilità con il suo ruolo di commissario al concorso per presidi celebrato nel 2012. A denunciarla erano stati i cinquanta esclusi, tutti costituiti parte civile al processo con l’assistenza dell’avvocato Giovanni Rizzuti.

Fu un concorso attraversato dalle polemiche. Alla fine in 176 presero servizio. I candidati all’inizio erano 4 mila e furono valutati da una commissione e da due sotto commissioni.

Iannello, componente di una delle due sottocommissioni, alla fine si defilò per candidarsi alle primarie Pd per l’Assemblea regionale siciliana. Il falso ideologico sarebbe stato commesso nel momento in cui la dirigente dichiarò per iscritto di non aver partecipato ad alcun corso di formazione, circostanza che l’avrebbe resa incompatibile. Alcuni testimoni la smentirono.