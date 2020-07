Il manager andrà a ricoprire il ruolo di guida dell'Asl unica di Torino. Tre le poltrone vacanti in Sicilia

PALERMO – Carlo Picco lascia la direzione generale del Policlinico di Palermo. Il manager rientrerà nella sua terra natìa per guidare l’Asl unica di Torino, una nomina del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Le dimissioni di Picco dall’ospedale universitario palermitano saranno ufficiali nelle prossime ore e danno il via a un nuovo valzer di nomi per colmare le tre poltrone di direttore generale della sanità siciliana rimaste vuote. Oltre al Policlinico di Palermo, infatti, è scoperta anche la carica di dg del Policlinico di Catania e dell’Asp di Agrigento dopo le dimissioni di Giorgio Santonocito che è stato nominato manager del Lazio.