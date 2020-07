PALERMO – Una discussione è sfociata in lite e lui è stato colpito alla testa. A rimanere ferito Pino Leto, l’ex pugile palermitano coinvolto ieri sera in una rissa alla Vucciria, la zona in cui abita e in cui ha dato vita ad una palestra sociale per i giovani del quartiere.

E’ successo in vicolo della Rosa Bianca, a pochi metri da piazza San Domenico. In base a quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto quando è stato lanciato l’allarme, Leto sarebbe stato preso di mira da un gruppo di uomini iracheni, uno dei quali, suo vicino di casa, l’ha colpito.

Da un’accesa discussione per futili motivi sarebbe esplosa la violenza che ha reso necessario l’arrivo dei sanitari del 118. L’ex pugile è stato trasportato al Civico per essere medicato e sottoposto ad accertamenti, ma le sue condizioni non sono gravi. Per l’aggressore, con cui da tempo ci sarebbero stati dei dissapori, è scattata la denuncia.