PALERMO – Scomparso Gerlando Miccichè, padre del presidente dell’Ars Gianfranco ed ex direttore generale del Banco di Sicilia, aveva 98 anni. “Con Gerlando Miccichè scompare una delle figure più rappresentative della Palermo del secondo Novecento – dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci -. Dirigente lungimirante e scrupoloso, di assoluta integrità morale, apprezzato per il suo equilibrio e la sua spiccata sensibilità culturale. In questo momento di dolore sono vicino ai figli del direttore Miccichè e in particolare all’amico presidente Gianfranco”.

“La Sicilia perde un uomo ed un banchiere che bene ha rappresentato la migliore tradizione del credito e del risparmio bancario in Istituiti quali il Banco di Sicilia e la Banca del Sud. Gerlando Micciché si è distinto per serietà e operosità in tanti anni di attività. Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia e siamo particolarmente vicini al presidente Gianfranco Miccichè per la scomparsa del padre”. Lo affermano Eleonora Lo Curto, capogruppo dell’Udc all’Assemblea regionale siciliana, gli assessori e i deputati centristi Mimmo Turano, Alberto Pierobon, Margherita La Rocca Ruvolo, Giovanni Bulla, Vincenzo Figuccia e Danilo Lo Giudice.

“A nome mio personale e dei deputati del gruppo PD all’Ars esprimo al presidente Gianfranco Miccichè ed ai suoi familiari la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze per la scomparsa del padre Gerlando”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Ars.

Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Ars esprime cordoglio per la scomparsa di Gerlando Miccichè, padre del presidente dell’assemblea Regionale Siciliana Gianfranco. “Al presidente dell’Assemblea – dice il capogruppo Francesco Cappello – giunga il nostro abbraccio e la nostra vicinanza”.

“Esprimo la mia vicinanza al presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Micciché, cui è venuto in queste ore a mancare il papà”, lo dichiara a nome proprio e dell’intero collegio il presidente dei questori all’Ars, Giorgio Assenza.

“A nome del Gruppo Parlamentare di Forza Italia al Parlamento Siciliano, facciamo le più sentite condoglianze al nostro Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana ed a tutta la famiglia Micciché, a seguito della scomparsa di Gelardo, uomo di straordinarie virtù, tra le quali la dedizione al lavoro e l’affetto dei propri cari. Ci stringiamo al dolore dei familiari”. Così in una nota il Capogruppo d Forza Italia all’ARS, on. Tommaso Calderone.

“A nome mio personale e a nome di tutta l’amministrazione comunale esprimo il cordoglio per la morte di Gerlando Micciché. A tutti i familiari, le più sentite condoglianze per la scomparsa di un uomo che è stato protagonista di tanti momenti della storia siciliana, lasciando un’impronta indelebile”. Lo scrive il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

“L’on. Carmelo Pullara, a nome di tutto il gruppo parlamentare Popolari e Autonomisti Idea Sicilia, esprime profondo cordoglio e vicinanza al presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gianfranco Miccichè e a tutta la sua famiglia per la dolorosa perdita del caro papà Gerlando”.

“Gerlando Miccichè è stato espressione della Sicilia migliore, quella che non si arrende ai pregiudizi; un uomo del fare, un grande banchiere dalla riconosciuta integrità, una personalità di unico spessore. A Gianfranco Miccichè, ai suoi fratelli Gaetano, Guglielmo, Gabriele e a tutta la famiglia vanno le mie più sincere condoglianze per questa grave perdita”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Renato Schifani.

Il gruppo parlamentare dell’Ars di Italia Viva invia un grande abbraccio al Presidente Miccichè.

I funerali si terranno domani, alle 12, nella chiesa di Sant’Espedito, a Palermo.

