Mostra mercato a Villa Castelnuovo

Dal 18 dicembre, “Luci e Stelle a Villa Castelnuovo” per una incantevole magia del Natale. In una spettacolare location tra artigianato, musica, teatro e spettacoli.

La manifestazione sarà una mostra mercato di artigianato vario, prodotti tipici, enogastronomia e tanto altro ancora.

Un tappa immancabile per tutti i palermitani che desiderano trascorrere una giornata all’insegna dell’arte e dell’intrattenimento, oltre che per acquistare un oggetto unico e originale.

Le serate saranno all’insegna della musica e dello spettacolo che vi faranno immergere in una calda e accogliente atmosfera dove si esibiranno vari artisti (Lupetto,Ernesto Maria Ponte,Carmen Ferreri con la sua band,Criss Clun e Simone Riccobono,Moreno,Toti e Totino,Sasa’ Salvaggio, Jumpin’up).

Le serate saranno presentate da Eliana Chiavetta. Ci saranno tantissime idee regalo per tutti i gusti e per tutte le tasche: oggettistica, borse, gioielli, abbigliamento, dolci, regalistica, pittura, articoli per bambini, cosmetici e tanto altro ancora.

Penseremo anche ai più piccoli, con un area dedicata per i giochi e l’intrattenimento. Si susseguiranno infatti laboratori creativi per bambini a partire dai 2 anni che saranno alternati da spettacoli di bolle e di magia. Insomma un evento da non perdere!

L’ingresso è gratuito.