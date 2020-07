PALERMO – Sono 10.258 le immatricolazioni nell’anno accademico 2019/2020 di nuovi studenti dell’Università di Palermo. Il dato conferma il trend di continua crescita degli ultimi anni con un incremento del 15% rispetto all’anno accademico 2018/2019 e del 33% rispetto al 2015/2016. Gli studenti iscritti ad oggi sono 42.500. In crescita anche il dato dei laureati, di circa 7.469.

“Sono dati che dimostrano che l’Ateneo gode di ottima salute – commenta il rettore dell’università degli studi di Palermo Fabrizio Micari – Gli iscritti sono in continua crescita, la forte attrattività testimonia una risposta molto positiva alle strategie su orientamento, formazione e didattica attuate negli ultimi anni. Ma la conferma viene anche dal piano delle assunzioni e delle progressioni di carriera: negli ultimi due mesi dell’anno hanno preso servizio 72 nuovi ricercatori, mentre 100 ricercatori sono stati promossi a professore associato e 52 professori associati sono stati promossi ad ordinario”. “Si tratta di una dinamica mai verificatasi negli ultimi dieci anni. In questi giorni, inoltre, è stato approvato il bilancio di previsione per il 2020 – aggiunge Micari – aumenteremo l’impegno per la ricerca scientifica, anche attraverso l’incremento delle borse di dottorato, potenzieremo la sicurezza di aule e laboratori e realizzeremo azioni concrete per sostenere gli studenti bisognosi e meritevoli con borse e/o l’assegnazione di alloggi per i fuori sede”.

E per il prossimo anno in programma cinque nuovi corsi di laurea: Architettura e progetto nel costruito (sede Agrigento), Neuroscience (in inglese), Architettura del paesaggio, Scienza dell’alimentazione e della nutrizione umana e ‘Migrations, rights, integration’. Infine, ha riscosso successo anche la nuova app di Unipa che consente di gestire e organizzare lo studio e la vita universitaria con strumenti molto utilizzati dai giovani come smartphone e tablet: ad oggi le installazioni sono quasi 47mila. (ANSA).