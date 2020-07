PALERMO – “Ho ottenuto rassicurazioni dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte sul fatto che nel prossimo decreto ‘Milleproroghe’ sarà contenuta la norma per lo sblocco delle risorse per consentire alla Regione di mantenere gli impegni assunti nei riguardi dei comuni che rischiano il dissesto”. Lo dice Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia. “Ci auguriamo pertanto – conclude Orlando – che questo possa evitare che le amministrazioni comunali subiscano danni irreparabili per i servizi resi ai cittadini a causa delle lacune e delle criticità finanziarie della Regione Siciliana”.