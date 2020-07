La Sicilia vola a Dubai

PALERMO – Mezzo milione di euro per portare la Regione a Dubai. Questo è il costo che la Sicilia affronterà per partecipare all’Expo che si svolgerà nella città del lusso degli Emirati Arabi nel 2020. I dettagli dell’operazione emergono da una delibera di giunta in cui il governo regionale ha deciso di realizzare una mostra sulla Sicilia durante l’esposizione mondiale e ha approvato l’accordo che la Regione firmerà con il commissario nazionale del Padiglione Italia.

In quest’ultimo documento si apprendono i dettagli dei costi: 300 mila euro serviranno per pagare la presenza siciliana nello spazio “Belvedere”, altri 80mila euro saranno impiegati per una settimana di proiezioni su uno schermo gigante da 100 metri quadrati di un video sulla Sicilia. Infine, 120mila euro saranno usati per una mostra di due settimane dentro al “White space”. L’affitto dell’ala del padiglione e dell’allestimento base costeranno, infatti, 60mila euro a settimana mentre saranno a carico della Regione tutte le iniziative aggiuntive che dovessero essere aggiunte. Con la delibera si è decisa l’adesione proprio a quest’ultimo spazio. Le risorse proverranno dal bilancio regionale.

Nella delibera è possibile leggere i dettagli della mostra che porterà all’esposizione il patrimonio siciliano derivante dalla presenza nell’Isola dei Greci, degli Arabi e dei Normanni. La mostra archeologica digitale, si occuperà di far confrontare i reperti “immersi simbolicamente e scenograficamente nel luogo, il mediterraneo, in cui sono stati recuperati” tanto che il titolo dell’iniziativa sarà “Sicilia come crocevia culla delle culture del Mediterraneo”.

Lo spazio “Belvedere”, è quello che costa di più. L’acquisto di questo, però darà anzitutto visibilità alla Regione dentro il Padiglione Italia dell’Expo con uno spot di 3 minuti che sarà ripetuto per tutti i sei mesi dell’esposizione per circa 12 volte al giorno. Lo spot sarà condiviso con la Regione a cui saranno concessi 30 biglietti d’entrata gratuiti, la possibilità di usufruire gratis degli spazi di rappresentanza, l’uso gratuito per tre eventi di due sezioni del padiglione: dell’Educational Lab e il Cultural Lab. Inoltre la Regione potrà individuare un relatore per tre forum internazionali organizzati dall’Italia e potrà fare inserire nel ristorante italiano due pietanze tipiche in occasione di una giornata a scelta dell’amministrazione.

Non finisce qui. Come detto, infatti, la Sicilia acquisterà anche un muro di 10 per far girare un filmato di tre minuti: la “Monografia regionale”. Questo filmato dovrà promuovere le eccellenze e le competenze della Sicilia. Il video sarà riprodotto per un ora nella fascia oraria “prime time” fra le 21 e le 22 (orario di Dubai), nel momento che maggiormente, quindi dovrebbe raccogliere l’attenzione dei visitatori.