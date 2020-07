PALERMO – Il Natale è alle porte e il comune di Palermo si prepara a finanziare spettacoli e attività ludiche da qui al Capodanno. Dopo le polemiche dei giorni scorsi sul ritardo nella compilazione delle graduatorie, la commissione dell’area Cultura di Palazzo Ziino ha finalmente terminato la valutazione delle 110 proposte, approvandone soltanto 22 a cui andranno al massimo cinquemila euro a testa, anche se in alcuni casi saranno meno.

Dei progetti approvati 17 si svolgeranno in tutte le circoscrizioni (a esclusione del centro storico) e negli ospedali, mentre cinque nella Prima circoscrizione. “I noti fatti che hanno impegnato il capo area in consiglio comunale – afferma l’assessore Darawsha, riferendosi alle proteste delle minoranze sulle procedure per il Capodanno – hanno purtroppo rallentato i lavori della Commissione, cui va comunque un grosso ringraziamento per il lavoro svolto. Già nel corso della prossima settimana le attività potranno iniziare, portando momenti di allegria, gioia e divertimento in molti ospedali cittadini e poi, dal fine settimana fra Natale e Capodanno, in tutti i quartieri della città”.

Per la Prima circoscrizione sono stati presentati 26 progetti di cui solo cinque approvati; per il resto della città le proposte sono state 63 e solo 17 finanziate; altre 21 sono state direttamente escluse per alcuni problemi relativi ai requisiti tecnici e formali. Il contributo massimo era 5 mila euro, ma visto che in alcuni casi i costi saranno minori le somme sono bastate per sovvenzionare 22 progetti al posto dei 20 previsti inizialmente.

Per il sindaco Leoluca Orlando “è importante che la grande maggioranza dei progetti sia prevista fuori dal centro storico, nel quale già diverse iniziative sono previste, anche con la manifestazione specifica organizzata in via Roma, perché in questo modo si sottolinea l’attenzione a tutti i quartieri, che è fortemente simboleggiata dalle due piazze in cui sarà celebrato il Capodanno”.

Le attività aperte al pubblico in strade e piazze si svolgeranno unicamente nel fine settimana, mentre quelle all’interno degli ospedali, al contrario, nei giorni da lunedì a venerdì. Lunedì 23 saranno sottoscritti i contratti e, lì dove possibile, le attività inizieranno immediatamente, anche se alcune partiranno dopo Natale. Ecco promossi e bocciati, fra cui non mancano nomi eccellenti.

PRIMA CIRCOSCRIZIONE Le cinque associazioni vincitrici del bando sono Officina dell’arte (71 punti), L’espace (67), Cias La Guilla (65), Talita Kum (63) e Wes Montgomery (60). Escluse Atmosfera blu, Formedonda, Scena dinamica, Kangaroo, Kandinskij, Accademia Palermo classica, Unione musicisti, Sottosopra, Musei siciliani, Intona rumori, Fondazione Sant’Elia, Amici dell’opera, Corrimano, Start azzurra, Trinacria Bedda, Notte di zucchero, Liberiteatri, Punta comune, Fala Brasil, Unione ivoriani Sicilia e Motoclub pellegrini.

OSPEDALI E QUARTIERI Passano Tesori nascosti (77 punti), Nuova Palermo (73), Kleis (70), Curva minore (69), Centro Padre Nostro (69), Piccolo teatro Patafisico (68), Arte senza fine (68), Alf Leila (67), Agricantus (65), Ciis Coop (65), Musicamente (64), Azione musica (64), Zanzibar (64), Anni ‘60 (64), Qui (63), Coop Scarlatti (63) e Cult musicall (63). Non saranno finanziate Zahara, Altroquanto, De Musica, Scirè, Bequadro, Coro cum iubilo, Città dell’arte, Rossini, Giorgia Lo Faro, Fatebenefratelli, Antonio il verso, Teatro Zappalà, Babel, Sabir, Doti village, Maria santissima delle Grazie, Ignazio Florio, Teatro e storia, Showbiz, Parco Uditore, Elementi, La nave dei folli, Don Orione, La coccinella, Mare memoria viva, Castello parco maredolce, Cult cammeli, Rock show, In valigia, Lo scarabocchio, Avia, Cast, Scaldati, Fandango, Sant’Antonio da Padova, Navarra editore, L’agrumeto, Cult blitz, Settimana culture, Piccadilly, Did’harte, Oasi sport e natura, Volontariato proloco, Kaleidos, Tecnoline e Lega navale Arenella.

ESLCUSI Camerata musicale del gentile, In punta di piedi, Maqueda pedonale, Daedalum, Duende, Teatro dei ragazzi, Società del quartetto, Banda Maria dei miracoli, Papa music, Sicilarte, Ditirammu, Sudtitles, Cassaro alta, Genio di Palermo, Piccirè, Trimotra, Proloco Vergine Maria, Scarlatti, Acunamatata, Immagininaria e Odd agency.