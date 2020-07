AGRIGENTO – Giallo ad Agrigento sulle cause di alcuni misteriosi buchi alla Scala dei Turchi, nel territorio di Realmonte. L’associazinoe ‘Mareamico’ Agrigento lancia l’allarme su quella che definisce “una gravissima manomissione”. Una “lunga serie di fori, paralleli e prossimi alla linea di intersezione tra le sabbie e la roccia sedimentaria – dice l’associazione – che costituisce la gradonata della Scala dei Turchi”, proprio all’entrata del sito.

‘Mareamico’, che ha diffuso anche un video, si chiede: “Chi è stato? E per quale ragione?”. E ancora: “Scartando l’ipotesi di uno sfregio volontario in un monumento naturale di inestimabile bellezza e dopo aver effettuato un attento esame ravvicinato dei fori si porta a valutare l’ipotesi che si tratti di prelievo di campioni per il carotaggio. Uno studio? Una ricerca? Analisi? Motivi scientifici?”. Secondo l’associazione “la verità è che alla Scala dei Turchi nessuno controlla nulla e può accadere di tutto”.