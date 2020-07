Per la prima volta a Ventimiglia di Sicilia, durante tutto il periodo natalizio, sarà possibile visitare la mostra ” Presepi nel…borgo sulla via dei Re Magi”. Dal 22 dicembre fino al 6 gennaio, il comune in provincia di Palermo diventerà un magico presepe a cielo aperto ospitando 10 presepi dal forte valore estetico e simbolico. L’esposizione sarà allestita nella chiesa di San Nicolò, nel cuore del nostro borgo. All’interno sarà possibile ammirare piccole e preziose opere d’arte come il presepe in corallo realizzato dal trabiese Paolo Balistreri e quello più antico, in avorio, legato alla tradizione napoletana del XIX secolo.

Artigianato e memoria anche nell’opera del maestro presepista Antonio Turturici con il suo presepe ricavato da un tronco d’albero e in quella del maestro Maurizio Buccheri dedicata al vigile del fuoco di Trabia Vincenzo Lima, deceduto durate un’azione di soccorso a Catania. Infine spazio ai talenti ventimigliesi con l’opera dell’artista Vito India che, realizzando la capanna della natività con il legno di una botte per il vino e le spighe di grano, vuole richiamare il valore della rinascita cristiana.

“La mostra-commenta il sindaco Antonio Rini- si inserisce nell’insieme degli eventi pensati dall’Amministrazione per accompagnare i ventimigliesi e turisti lungo tutte le festività. Arte, luci e musiche allieteranno grandi e piccini fino al 6 gennaio. Abbiamo voluto esaltare il nostro patrimonio immateriale rievocando la memoria dei nostri avi con la ‘Vecchia Natala’ e la tradizione musicale della ‘Novena di Mastro Raffaieli’, tutte iniziative che, grazie al coinvolgimento delle associazioni, hanno fatto immergere Ventimiglia nell’atmosfera natalizia. Si respira aria di festa”.