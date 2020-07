Al Lux lo spettacolo di beneficenza che finanzierà i laboratori per bambini in ospedale

PALERMO – Cabaret e musica in uno spettacolo realizzato per “regalare un sorriso” ai bambini più sfortunati. E’ andata in scena giovedì, al cineteatro Lux di via Francesco Paolo Di Blasi, la serata dedicata al ricordo di Pino Bondí, scomparso prematuramente l’anno scorso, organizzata dalla famiglia e dall’associazione culturale “Al Tugurio”.

Uno spettacolo il cui ricavato servirà a sostenere la fondazione Lene Thun che offre a Palermo due laboratori permanenti di ceramico-terapia presso i reparti di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico e dei Bambini. Sul palco si sono alternati cabarettisti siciliani di primo livello come Toti e Totino, Ernesto Maria Ponte, Tony Carbone e Sergio Vespertino, oltre alla banda del maestro Gabriele Asaro di Paceco, in provincia di Trapani.

“Abbiamo voluto ricordare una persona solare e generosa come Pino – dicono gli organizzatori – che è stato capace di lasciare un segno indelebile in tanti di noi. E il modo migliore per tenerne vivo il ricordo è l’arma più potente che abbiamo: il sorriso”. Alla serata erano presenti anche l’amministratore delegato della Thun Francesco Pandolgi e la direttrice della fondazione Lene Thun Lucia Adamo.