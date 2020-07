PALERMO – Sono stati colti in flagrante in due diverse zone della città. Ancora una volta, la Polizia di Stato ha interrotto la catena dello spaccio in due distinte zone cittadine, ha tratto in arresto altrettanti spacciatori ed ha sequestrato stupefacente, hashish e cocaina.

Teatro del primo episodio di spaccio è stato piazza Ballarò: ancora una volta un articolato dispositivo di osservazione e repressione, predisposto dai “Falchi” della Squadra Mobile ha “bucato” la fitta rete di vedette che fanno da contorno agli spacciatori disposti in prima linea nella storica piazza palermitana. A finire in manette è stato E. M. S., 20enne nato in Marocco.

L’uomo, nei pressi di via Nunzio Nasi, è stato visto scambiare involucri con denaro, con diversi giovani arrivati nella zona. Tutti gli acquirenti sono stati bloccati a distanza, privati della dosi di droga appena acquistata e segnalati in quanto assuntori. E. M. S è stato invece bloccato e tratto in arresto.

Sequestrata inoltre una quantità di denaro, provento di spaccio. Più articolata è stata invece l’operazione di polizia giudiziaria che ha consentito di scovare una sacca di spaccio all’interno di un’area finora nuova a tali episodi: una traversa in zona viale Lazio. In quella zona, su un tratto di strada buia ed in apparente attesa, è stato notato un uomo stazionare accanto ad un motorino.

Quest’uomo, poi identificato per S. V., 30enne di piazza Ingastone, è stato notato appartarsi con un giovane in una traversina: è così scattato il blitz degli agenti della Squadra Mobile che hanno rinvenuto 3 dosi di cocaina una delle quali era destinata all’acquirente / assuntore. La droga è stata sequestrata, S.V. è stato arrestato e l’assuntore segnalato alla Prefettura