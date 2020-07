Sparatoria durante il party, tredici feriti: quattro gravi

Una sparatoria in un party casalingo alla periferia sud di Chicago ha causato 13 feriti, di cui quattro gravi, Lo riferisce la polizia, secondo cui la causa e’ stata una lite ad una festa “data in memoria di una persona uccisa in aprile”. Le persone rimaste colpite hanno un’eta’ tra i 16 e i 48 anni. Due persone sono sotto interrogatorio, una di esse e’ stata arrestata con un’arma mentre l’altra è ferita.