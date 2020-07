CARLENTINI (SIRACUSA) – E’ la nona croce sull’asfalto in Sicilia nel giro di una settimana. Un altro terribile incidente nell’Isola, in cui una donna di 39 anni, Irene Sauro, ha perso al vita. E’ successo sull’autostrada Siracusa – Catania, all’altezza di Carlentini.

La donna era a bordo di una Mercedes Clk , è morta dopo un tamponamento con un camion che trasportava agrumi: l’impatto si è rivelato violentissimo e non le ha lasciato scampo, mentre il conducente del mezzo pesante e il compagno della 39enne, che era alla guida dell’auto, sono rimasti lievemente feriti.

Sulle cause dell’incidente indaga la polizia stradale di Siracusa che ha effettuato i rilievi. Sul posto anche il 118 a cui non è rimasto che accertare il decesso della donna. Irene Sauro, nata a Leonforte, in provincia di Enna, era consigliere comunale ad Augusta. Nel 2015 è stata eletta con una lista civica. Era indipendente di centrodestra, all’opposizione. Si era anche candidata alle ultime elezioni regionali in Sicilia con i “Popolari Autonomisti” e lavorava all’Università di Catania dove svolgeva un dottorato di ricerca.

In tantissimi la conoscevano per il suo impegno politico e sociale e in queste ore, sono decine i messaggi di dolore sui social.“Irene, non posso crederci, non è possibile”. “Tesoro, ti lascio qui un ultimo abbraccio, non riesco a credere a quello che è successo”. Per Irene Sauro, su Facebook ha scritto un messaggio anche l’ex ministro Saverio Romano: “Questa notte la strada ha portato via Irene Sauro, donna speciale. Il suo impegno in politica, gratuito ed appassionato accanto a noi, era ancora meno della sua presenza semplice e dirompente, ironica ed intelligente al fianco del suo compagno e amico Salvo Madonia. È stato un brutto risveglio, ieri sera eravamo insieme, scherzava e rideva, progettava il futuro perché amava la vita. Il suo sorriso resterà impresso nei nostri cuori. Ai familiari tutti il cordoglio mio e della nostra comunità umana e politica”.

Il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro, ha aggiunto: “Ho appreso con dolore la notizia della tragica e prematura scomparsa della professoressa Irene Sauro, consigliere comunale di Augusta. Nell’esprimere il cordoglio mio e della Città, il pensiero va alla famiglia, al compagno e a tutti gli amici a cui porgo le mie più sentite condoglianze. Nella giornata di domani, per rispetto della carica istituzionale, sarà proclamato il lutto cittadino”.

Cordoglio anche da parte dell’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, che sui social scrive: “Dopo una serata trascorsa in allegria tra antichi amici, un imprevedibile e cinico destino ci ha privato per sempre della vitalità e del sorriso di Irene. A pochi chilometri da casa, un orribile incidente stradale l’ha inghiottita nel buio della notte, mentre ancora una volta, questa volta l’ultima, si trovava accanto al suo amatissimo Salvo. Irene e Salvo, a me, a tutti noi, sempre vicini con lealtà e sincera amicizia, tali da travalicare anche il comune impegno civile e politico. A Salvo l’augurio di una pronta guarigione, alla indimenticabile Irene il ricordo dolce e malinconico che si deve alle creature troppo belle per non essere condivise con il Cielo… A noi resta la testimonianza di una vita troppo breve, ma intensa, generosa, esemplare. Ciao Irene, Ti accolga l’Altissimo, Ti sia lieve la terra”.

“Profondo sgomento e fortemente addolorato per la morte di Irene Sauro, persona piena di vita che era candidata nelle nostre liste alle regionali del 2017. Una notizia agghiacciante, che lascia senza fiato. Esprimo a nome di tutto il gruppo parlamentare Popolari e Autonomisti Idea Sicilia le mie più sentite condoglianze alla famiglia”, dice l’onorevole Carmelo Pullara, presidente del gruppo parlamentare Popolari e Autonomisti all’Assemblea Regionale Siciliana, unendosi al dolore.

Una settimana da dimenticare sulle strade dell’Isola, con due incidenti che sono costati la vita a due persone a Palermo, un altro schianto si è rivelato fatale a Modica. Un 16enne e un 22enne sono rimasti uccisi in due rispettivi incidenti a Scordia e a Palagonia, due 59enne sono morti, invece, in due scontri avvenuti a Mascali e in provincia di Trapani.