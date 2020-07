Due ragazze di 16 anni, Camilla Romagnoli e Gaia Vonfreymann, sono morte la notte scorsa dopo essere state investite in corso Francia a Roma una strada a scorrimento veloce, all’altezza di via Flaminia. Alla guida dell’auto che le ha investite, Pietro Genovese, 20 anni, figlio del regista Paolo, che sarebbe risultato positivo agli esami alcolemici e tossicologici . La disperazione di una madre: ‘doveva investire me’. Il papà di Gaia, figlia unica, in carrozzella sul posto per riconoscere la figlia. ‘Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre’ ha dichiarato Paolo Genovese. Il Pm indaga per omicidio stradale. Incerta la dinamica dell’incidente: secondo i vigili a travolgerle solo un’auto, secondo un testimone le avrebbero colpite tre auto.