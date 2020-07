PALERMO – Il vento sferza la città di palermo e gran parte della Sicilia occidentale, con danni e disagi che da stanotte hanno reso necessari più di ottanta interventi dei vigili del fuoco. Nella maggior parte dei casi, sono stati messi in sicurezza alberi e cartelloni pubblicitari che rischiavano di finire sulla strada.

Grossi rami si sono invece staccati a Sferracavallo, in via Pitrè, a Pallavicino e anche in via Libertà, in pieno centro a Palermo. Qui, i pompieri sono intervenuti con l’autoscala per mettere in sicurezza anche la “Statua” di piazza Vittorio Veneto, danneggiata dalle raffiche di vento. Interventi anche nella zona dello Zen, per un palo dell’illuminazione pubblica pericolante e per alcune strade allagate, così come nella zona di Settecannoli.

Vigili del fuoco al lavoro anche a San Martino delle Scale e a Monreale. Nelle prossime ore è previsto un peggioramento delle condizioni meteo, con forti raffiche di vento e possibili mareggiate.

Alberi caduti anche a Misilmeri. La pioggia ha provocato allagamenti a Palermo, nelle zone Villagrazia e Ciaculli. Disagi in piazza Indipendenza, dove si è verificato l’allagamento di corso Re Ruggero, mandando in tilt il traffico. Un altro albero ha ceduto in viale Castiglia alla Zisa ed è finito su quattro auto, danneggiandole. A Brancaccio, parte del solaio della cucina di un appartamento è crollato: tre persone sono finite all’ospedale. A causa del forte vento, previsto per l’intera giornata, non sono partiti gli aliscafi e il traghetto per Ustica, mentre il collegamento per Napoli, da Palermo, stasera sarà sospeso.