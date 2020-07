PALERMO – Antichi carretti siciliani, pezzi unici al mondo e frutto del lavoro delle sapienti mani di maestri dell’Isola, in mostra a Palazzo Sant’Elia, in via Maqueda 81, fino al 25 gennaio 2020. La mostra temporanea è un’iniziativa dell’Associazione Culturale Tan Panormi. Ingresso dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 19, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 23. Il 24 e il 31 dicembre fino alle 19. Il biglietto intero è di 5 euro, il ridotto per bambini fino ai 12 anni è di 3 euro.