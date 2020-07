LEONFORTE (ENNA) – Sono due i paesi in lacrime per la morte di Irene Sauro, la donna di 39 anni che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto sabato notte sulla Catania-Siracusa.

Oggi è infatti lutto cittadino ad Augusta, il centro del Siracusano in cui era consigliere comunale, mentre a Leonforte, in provincia di Enna dove era nata, domani sarà celebrato il funerale.

Si terrà alle 10,30 nella chiesa Madre. Due cittadine sconvolte dalla perdita di una donna ricordata da tutti come una persona piena di sogni e progetti, che amava la politica e realizzare progetti. Centinaia i messaggi di cordoglio che nelle ultime ore sono stati lasciati sui social, mentre proseguono le indagini per accertare la dinamica del violentissimo impatto che non le ha lasciato scampo.

Lo schianto è avvenuto con un mezzo pesante che trasportava agrumi, al volante c’era il compagno della donna, che ha riportato lievi ferite, così come il conducente del camion.