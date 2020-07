PALERMO – All’ospedale dei bambini Giovanni Di Cristina, il Natale sarà più confortevole per chi ha a cuore la salute dei piccoli pazienti: il gruppo Levantoil ha donato al reparto di Medicina d’urgenza della struttura ospedaliera alcune poltrone ‘relax’ per mamme e papà in attesa durante i ricoveri, ma anche sedute e scrivanie per i medici che non dovranno più prescrivere farmaci in piedi.

Ancora una volta, ormai la settima, la famiglia Cancascì regala una marcia in più al Di Cristina. Una donazione che “non era preventivata – spiega Antonio Cancascì – perché l’anno scorso avevamo preso un impegno abbastanza importante con un macchinario per la fibrosi cistica, che ha veramente impegnato una parte dei nostri utili. Quest’anno abbiamo gestito un’emergenza rappresentata dall’ospedale, e da noi condivisa, regalando delle poltrone per le mamme. Ci fa veramente star bene – aggiunge – pensare che possano trovare conforto in un momento veramente brutto anche per loro. Abbiamo anche dato ai medici la possibilità di avere delle scrivanie dove possono prescrivere dei farmaci, perché è inaccettabile che questi medici, in un momento anche così difficile come un ricovero d’urgenza, devono prescrivere farmaci in piedi. Questo non lo permettiamo, Palermo non merita questo”.

“Quest’anno abbiamo continuato con la nostra mission – dice Vincenzo Cancascì –. Un anno abbastanza critico per le aziende, come si nota dall’economia italiana, ma noi siamo qui con coraggio e andiamo avanti. Come padri di famiglia, proprio perché siamo padri, ci rivolgiamo nuovamente all’ospedale dove ci sono bambini che soffrono. Con un augurio che possano presto sorridere a casa”.

“Conosciamo già da tempo i fratelli Cancascì, che decidono ogni anno di destinare una parte dei loro utili all’ospedale dei bambini”, commenta il direttore generale dell’ospedale Civico Roberto Colletti, che annuncia una novità che la famiglia Cancascì ha in serbo: “La promessa di costituire una fondazione che possa essere d’aiuto per l’ospedale”. D’altro canto al Di Cristina la solidarietà è di casa: “L’ospedale è destinatario di moltissime attività – osserva Colletti –. C’è moltissimo volontariato e c’è gente che realmente si impegna per portare un sorriso, una parola di conforto per i familiari”.