Marattin: "Un dito in un occhio a tutti gli amministratori che si fanno in quattro per rispettare le regole"

ROMA – “Non si può scaricare sui sindaci, sui lavoratori, sui cittadini siciliani il malgoverno passato e presente. Italia Viva darà una mano già dal Consiglio dei Ministri, proponendo modifiche migliorative del testo venuto fuori in commissione paritetica e portato in discussione oggi, ma il governo regionale deve garantire riforme, non può pretendere che vengano finanziati la cattiva politica e gli sprechi”. Lo dice il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone. “Musumeci – aggiunge – proponga riforme utili ai siciliani e tagli alle spese inutili, solo così avrà le carte in regola per chiedere di aver spalmato il debito. Non si possono firmare cambiali in bianco ad un presidente di regione totalmente immobile”.

In mattinata i renziani si erano già fatti sentire con un’altra nota di Luigi Marattin: “In Cdm è prevista l’approvazione di una norma (in attuazione dello statuto della regione siciliana sull’armonizzazione dei sistemi contabili) che è un dito in un occhio a tutti gli amministratori pubblici che si fanno in quattro per rispettare le regole”, le parole di Marattin che aveva chiesto a nome di Iv di “modificare” la norma che prevede che “il disavanzo 2018 della regione Sicilia possa essere spalmato in dieci anni” o “di ripristinare subito gli obblighi di risanamento che erano stati inseriti nel 2016 e cancellati lo scorso anno”.

Nella norma che dovrebbe approdare oggi in Cdm, osservava il vice capogruppo di Iv Luigi Marattin, “si prevede infatti che il disavanzo 2018 della Regione Siciliana (pari a più di un miliardo di euro) possa eccezionalmente essere spalmato in dieci anni, rischiando così di ipotecare il futuro delle prossime amministrazioni. La classica polvere sotto il tappeto, che tanti danni ha fatto (e continua a fare) alla finanza pubblica italiana, nazionale e locale”. “Noi siamo profondamente contrari ad ogni norma che, derogando alle regole valide per tutti, fornisca vantaggi di breve periodo senza assicurare una buona volta un risanamento strutturale. Un’altra strada – ancora Marattin – è possibile. Nel giugno 2016 il governo Renzi e la Sicilia stipularono un accordo che condizionava i vantaggi economici per la Regione ad una serie di obblighi che la Regione avrebbe dovuto realizzare al fine di operare un vero risanamento strutturale: riduzione della spesa corrente al netto della sanità, riduzione del numero dei dirigenti, riduzione delle società partecipate e altro ancora. Magicamente, questi obblighi sono scomparsi l’anno scorso, ad opera del primo governo Conte”. “Italia Viva – aveva concluso – chiede di modificare l’art.7 della norma in discussione oggi. Oppure di ripristinare subito gli obblighi di risanamento che erano stati inseriti nel 2016 e cancellati lo scorso anno. Perché una buona volta questa storia deve finire, per il rispetto dei contribuenti italiani e dei tanti amministratori (a cominciare da quelli del Sud) che rispettano le regole”.

“Sono certo che Italia Viva sosterrà, durante il Consiglio dei ministri, il provvedimento ‘Salva-Sicilia’ per non lasciare indietro sindaci, comparti produttivi e categorie sociali dimostrando ancora una volta l’attenzione nei confronti della Sicilia e del popolo siciliano. Il governo Musumeci smetta di cercare alibi e colpevoli per coprire la sua carenza di iniziativa”. Lo dice il deputato regionale di Iv, Luca Sammartino. “Ad oggi in due anni non sono state fatte quelle riforme che servono allo sviluppo economico e sociale dell’isola – aggiunge – Musumeci deve impegnarsi concretamente nel mettere in campo, in tempi certi, le riforme strutturali di cui la Sicilia ha bisogno non solo perché lo chiede lo Stato ma perché servono ai siciliani, servono ai conti della Regione e a creare quel modello virtuoso tanto propagandato in campagna elettorale che ancora non si è visto, altrimenti si scaricherà sempre sulle nuove generazioni il peso di un passato da cui non si riesce ad uscire. Venga in Parlamento a cercare il dialogo con tutte le forze politiche e su questi temi non saremo certamente noi a tirarci indietro”.

(ANSA).