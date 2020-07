PALERMO – Si è suicidato all’età di 91 anni. Il boss ergastolano di Partinico Filippo Nania, detto “Fifiddu”, si è impiccato con una corda all’interno del garage.

Nessun dubbio sulla dinamica – i carabinieri hanno trovato al scala utilizzata per fissare la corda – tanto che potrebbe non essere eseguita l’autopsia.

Nania, storico boss, condannato in via definitiva per mafia, dal 2016 si trovava agli arresti domiciliari per ragioni di età. Di recente alla demenza senile si era aggiunto uno stato depressivo.

L’ultimo periodo di reclusione lo aveva trascorso nel carcere di Milano Opera.