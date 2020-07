PALERMO – Via libera al finanziamento di cinquanta progetti per promuovere e diffondere l’innovazione nelle aziende agricole. Lo prevede la graduatoria definitiva che stanzia 25 milioni di euro, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale per la Sicilia 2014-2020 (misura 16.1).

“Con questo bando – dice il presidente della Regione Nello Musumeci – abbiamo voluto offrire un’ulteriore opportunità agli agricoltori siciliani. In un mercato globalizzato e sempre più esigente, le imprese agricole devono innovarsi e stare al passo con i tempi per diventare sempre più competitive. Investire in ricerca, oggi, è diventato fondamentale”.

Il bando prevedeva la costituzione di gruppi operativi, formati da almeno due soggetti interessati, come aziende agricole, ricercatori, organismi di ricerca e aziende che lavorano nel settore agricolo, alimentare e forestale, per la realizzazione di progetti innovativi, di prodotto e di processo, in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura. “Poniamo l’accento sull’importanza del fare rete e del fare insieme ricerca, per innovare e potenziare le capacità delle imprese siciliane che vogliono sperimentare processi, prodotti, tecnologie e metodi gestionali nuovi, in materia di produttività, qualità e sostenibilità, attraverso una costante e continua innovazione”, afferma l’assessore per l’Agricoltura, Edy Bandiera.

(ANSA).