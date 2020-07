Sarà un Natale di pioggia, ma a Santo Stefano torna il sole

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

MARTEDI’ 24 DICEMBRE Al Nord nuvoloso con deboli nevicate sulle Alpi di confine dai 1000-1200 metri, altrove tempo buono con velature nel cielo in transito nel pomeriggio. Temperature in lieve calo, massime tra 10 e 14. Al Centro tempo soleggiato, nubi in aumento sulla Toscana dalla sera, con isolate pioviggini a ridosso dei rilievi. Temperature in calo, massime tra 11 e 14. Al Sud nubi e ulteriori precipitazioni sul nord della Sicilia, residua variabilità sul Gargano; soleggiato altrove. Temperature in lieve calo, massime tra 13 e 17.



MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE Al Nord sole al Nordovest e, in generale, sulla Pianura padana. Ancora nubi su Alpi orientali con debole neve sulle aree confinali oltre i 1000 metri. Temperature stazionarie, massime tra 10 e 14. Al Centro annuvolamenti al mattino tra Toscana, Ovest Umbria e alto Lazio, poi ampie schiarite ovunque. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 16. Al Sud nubi irregolari e locali piovaschi su bassa Calabria e nord della Sicilia. Prevale il Sole sul resto delle regioni. Temperature in lieve rialzo, massime tra 13 e 17.



GIOVEDI’ 26 DICEMBRE Al Nord tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni; tendenza ad aumento della nuvolosità dalla sera-notte ma senza conseguenze. Temperature in lieve calo, massime tra 10 e 13. Al Centro annuvolamenti su Marche e Abruzzo, qui con isolate precipitazioni il mattino; ben soleggiato altrove. Temperature in lieve calo sulle adriatiche, massime tra 12 e 16. Al Sud nubi irregolari e locali piovaschi al mattino tra Molise e Puglia; bel tempo prevalente altrove. Temperature in calo sulle adriatiche, massime tra 12 e 17.

(ANSA)