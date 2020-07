Il più grave in via Pagano. Pedone investito in via Libertà. Una macchina è finita contro una vetrina

Due incidenti a Palermo. Il più grave in in viale Regione Siciliana, all’altezza di dvia Pagano dove un uomo di 63 anni in sella ad uno scooter è rovinato a terra. Forse ha perso il controllo del mezzo ma non si è esclude la manovra di un uomo al volante di una macchina poi fuggito. stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni destano preoccupazione.

Il secondo incidente è avvenuto in via della Libertà, dove un pedone è stato investito da una macchina che ha finito la corsa contro la vetrina del negozio Max& co. Alla guida c’era una donna. Vista la dinamica dell’impatto si è temuto il peggio. Fortunatamente il passante investito non ha subito gravi conseguenze.