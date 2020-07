PALERMO- Archiviata l’inchiesta nei confronti di Antonio Lo Mauro. Il commercialista era indagato per falso in bilancio nella qualità di componente del collegio sindacale della Us Città di Palermo.

Secondo l’iniziale ipotesi dell’accusa, il professionista non avrebbe mosso rilievi al bilancio approvato al 2016, con particolare riferimento all’operazione che portò la società Alyssa a rilevare il marchio Mepal.

Lo Mauro si è sottoposto all’interrogatorio e il suo legale, l’avvocato Massimo Motisi, ha presentato una memoria scritta che ha convinto la la Procura tanto che lo stesso pm ha escluso la fondatezza alla notizia di reato. È emerso che il professionista aveva preso le distanze dall’ex presidente Maurizio Zamparini e dall’amministrazione della società che nel tempo lo aveva tenuto all’oscuro della gestione, tanto che nel 2017 si era dimesso. Si tratta dell’inchiesta che ha portato al rinvio a giudizio, tra gli altri, di Zamparini.