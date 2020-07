Un 54enne indagato per omicidio stradale

CALTANISSETTA, 24 DIC – E’ morto questa mattina al reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia a Caltanissetta, Umberto Sanguedolce, 89 anni, dopo i gravi traumi riportati quando venne investito da un’auto la sera del 18 dicembre mentre camminava a piedi in via Don Minzoni. Alla guida del veicolo, vi era un uomo di 54 anni, G.S. che è indagato per omicidio stradale.

(ANSA).