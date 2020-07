PALERMO – “La chiusura ad isola pedonale di via Ruggero Settimo ha completamente paralizzato il centro. Un provvedimento che non fa altro che peggiorare la viabilità”. A dichiararlo è Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo, in merito al Piano del Comune per le festività. “E’ una città in gabbia, in cui diventa impossibile raggiungere la zona del Politeama, visto che i mezzi sono costretti a svoltare in via Dante – dice – Ore in coda per gli automobilisti palermitani in tutta l’area che circonda l’isola pedonale, ma anche disagi per i commercianti, che si trovano per l’ennesima volta al centro di zone in cui il traffico raddoppia e, di conseguenza, anche l’inquinamento. Si tratta di scelte che incoraggiano il cittadino a recarsi nei centri commerciali per prendere le distanze dal caos e che, ancora una volta, non aiutano i negozianti”. “Un danno per tutti, dai cittadini ai commercianti, un errore di chi ha realizzato questo piano traffico, che si aggiunge ai problemi già pesantissimi provocanti dalla presenza dei cantieri nel centro città”, aggiunge il responsabile dell’Area Produzione di Confesercenti Palermo, Nunzio Reina. “Chiudere alla circolazione delle auto un’arteria stradale come via Ruggero Settimo anche nei giorni feriali – precisa Reina – è una scelta senza alcun criterio. Bisogna riformulare il piano traffico, per non penalizzare ulteriormente le attività commerciali che si trovano nell’area, ma soprattutto per essere coerenti con l’obiettivo di far diminuire l’inquinamento”.

(ANSA).