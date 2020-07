“Ilaria mi vuoi sposare?” Poi lo schianto mortale

Aveva ricevuto la proposta di matrimonio soltanto due giorni fa. Un sogno che non si realizzerà mai per Ilaria Adriatico, morta la vigilia di Natale in un incidente stradale a Foggia, a 34 anni. La sua auto è uscita fuori strada ed è poi finita violentemente contro un albero. Poche ore prima, lei e il suo fidanzato avevano pubblicato su Facebook le foto del momento più bello, quando erano sulla ruota panoramica montata in città per le feste, e lui le aveva chiesto di sposarla mostrandole dall’alto uno striscione con un grande cuore rosso piazzato a terra dai suoi amici, e sul quale si leggeva: “Ilaria mi vuoi sposare?”. La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire con esattezza: stando a quanto accertato finora, attorno alle 19.30 la donna stava guidando la sua Suzuki sulla Statale 673, quando è finita fuori strada e l’auto si è schiantata contro un albero. È morta poco dopo l’arrivo in ospedale.